Clip: Rủ cô gái đi chơi bất thành, nhóm côn đồ đánh nhân viên quán karaoke

Sáng 27-4, lãnh đạo Công an huyện Quế Sơn (tỉnh Quảng Nam) cho biết đang phối hợp với Công an thị trấn Hương An (huyện Quế Sơn) triệu tập các đối tượng liên quan, điều tra làm rõ vụ việc nhóm thanh niên đánh đập nhân viên, quậy phá quán karaoke.

Your browser does not support the video tag.

Clip: Nhóm côn đồ đánh đập nhân viên quán karaoke thừa sống thiếu chết

Theo thông tin ban đầu, khuya 26-4, nhóm thanh niên 5 người vào quán karaoke N.W tại thị trấn Hương An chơi. Sau đó, nhóm thanh niên rủ nữ nhân viên quán đi chơi tiếp nhưng cô gái không đồng ý và về phòng trọ của mình ở gần quán.

Bị khước từ nhưng nhóm thanh niên vẫn tiếp tục theo đến phòng trọ của cô gái để chèo kéo. Thấy vậy, anh L.T (22 tuổi, ngụ huyện Duy Xuyên) – nhân viên quán karaoke đến nói chuyện, khuyên nhóm thanh niên không làm phiền cô gái.

Lực lượng công an có mặt tại hiện trường nắm thông tin vụ việc

Tuy nhiên, sẵn có hơi men trong người và máu côn đồ nổi lên, nhóm thanh niên đánh anh T. tới tấp. Khi anh T. bỏ chạy về tới quán, nhóm côn đồ tiếp tục đuổi đánh.

Diễn biến vụ việc do camera của quán ghi lại cho thấy khi anh T. vừa cầm đèn pin vừa bỏ chạy thì bị nhóm thanh niên đuổi theo. Khi vừa tới quán, anh T. vấp ngã, nhóm thanh niên xông vào đấm, đá, đạp liên tục vào người. Dù anh T. cố gắng vùng dậy và các nhân viên quán vào can ngăn nhưng nhóm côn đồ vẫn hùng hổ đuổi đánh, một thanh niên còn dùng miếng ván gỗ đánh tới tấp vào đầu anh T.

Nhóm côn đồ đánh đập nhân viên quán

Chưa dừng lại, nhóm thanh niên còn dùng cây đập phá máy tính tại quầy thu ngân, lấy xi măng đổ lên ghế sofa của quán…

Anh T. sau đó phải vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương. Ngay trong đêm, lực lượng công an thị trấn Hương An đã đến tiếp nhận thông tin, lấy lời khai những người liên quan.

Sáng 27-4, thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết đã chỉ đạo Công an huyện Quế Sơn sớm điều tra làm rõ, xử lý nghiêm đối với nhóm thanh niên có hành vi mang tính chất côn đồ.

Tác giả: Q.Vinh

Nguồn tin: Báo Người lao động