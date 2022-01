Clip: Rơi xuống từ tầng 12, bé trai 5 tuổi vẫn sống sót khó tin

Your browser does not support the video tag.

Sự việc xảy ra tại Thành phố Ufa, Cộng hòa Bashkortostan thuộc Nga.

Hình ảnh ghi lại được từ camera giám sát cho thấy, một cậu bé đã rơi từ cửa sổ căn hộ tầng 12 xuống dưới lớp tuyết dày.

Sau một hồi nằm bất động, cậu bé đã chống tay và ngồi dậy được. Phát hiện ra sự việc, một người đi đường đã chạy lại giúp đỡ, hỏi han bé. Sau đó, có thêm nhiều người khác tới đội mũ, trùm chăn và khoác áo cho cậu bé để giữ ấm.

Cuối clip, nhóm người lớn đưa cậu bé lên cáng và chuyển tới bệnh viện Ufa số 17. Bé nhập viện trong tình trạng nghiêm trọng nhưng hiện đã ổn định.

Theo truyền thông địa phương, thời điểm xảy ra sự việc bé đang ở nhà một mình. Vẫn chưa rõ cha mẹ của bé đi đâu vào thời điểm bé bị ngã.

Tác giả: Hải Vân (T/H)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn