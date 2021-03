Clip: Rơi nước mắt cảnh cụ bà 103 tuổi bịn rịn tiễn con gái 80 tuổi

Your browser does not support the video tag.

Mới đây, tài khoản Mai Mèo có đăng tải lên TikTok một đoạn clip ghi lại cảnh một cụ bà 103 tuổi đang đứng tiễn con gái 80 tuổi và câu dặn dò cuối của người mẹ đã khiến nhiều người không khỏi xót xa.

"Mẹ 103 tuổi ra tiễn con gái 80 tuổi, không có gì thiêng liêng bằng tình mẫu tử. Bà cố nói với bà ngoại: lần này nữa thôi, lần sau về không còn mẹ nữa", tài khoản này viết.

Trong clip, cụ bà 103 tuổi, tóc bạc phơ, tay chân run rẩy, bước đi chậm chạp đang vịn tay vào hàng rào rồi vẫy chào tạm biệt con gái. Ở đằng xa, con gái cũng liên tục đưa tay ra hiệu cho mẹ vào nhà. Rồi vẫy tay chào tạm biệt. Nhìn hình ảnh con gái rời đi, cụ bà rưng rưng nói: "Lần này nữa thôi, lần sau về không còn mẹ". Nói rồi, cụ bà vẫn cố tiến về phía trước thêm vài bước.

Chỉ ít giờ sau khi được đăng tải, đoạn clip đã ngay lập tức nhận được sự quan tâm, cú ý từ phía cộng đồng mạng. Dù clip chỉ có 23 giây ngắn ngủi nhưng cũng khiến người xem phải rơi nước mắt.

Chia sẻ trên tờ Infonet, chủ nhân đoạn clip là bạn Hoàng Thị Ngọc Mai cho biết: "Thực ra bà ngoại mình sức khỏe còn kém hơn cụ, nhưng thương mẹ nên gắng về quê thăm mẹ".

Cụ bà 103 tuổi là cụ ngoại của Ngọc Mai, hiện đang sinh sống cùng con cháu tại huyện Nam Đàn, còn bà ngoại 80 tuổi của cô thì đang sống tại Nghi Lộc (Nghệ An). Cụ ngoại tuổi cao nhưng vẫn còn minh mẫn, do thương con gái nên cụ bịn rịn không muốn rời xa.

Tác giả: Hải Vân (T/H)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn