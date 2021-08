Clip: Rắn độc ẩn nấp trong bếp, hung hăng cắn người đàn ông khi bị bắt

Your browser does not support the video tag.

Nguồn clip: Newsflare

Sự việc xảy ra vào ngày 19/8, tại một nhà dân ở Madhya Pradesh, miền trung Ấn Độ.

Cụ thể, một người đàn ông có tên Akeel Baba đã bị một con rắn cắn khi đang cố gắng bắt nó ra khỏi kệ bếp của một gia đình. Tuy nhiên, ngay sau đó ông Baba vẫn bắt được con rắn và nhốt nó vào một cái lọ.

Đoạn clip ghi lại cho thấy khoảnh khắc hoảng loạn của người dân khi thấy người cứu hộ bị thương và chảy máu trên cánh tay.

Được biết, Akeel Baba hiện đã qua cơn nguy kịch.

Tác giả: Hải Vân

Nguồn tin: nguoiduatin.vn