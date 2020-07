CLIP: Phi công người Anh rạng rỡ tiếng cười trước giờ về nước

Tại Bệnh viện Chợ Rẫy, cuộc hội chẩn quốc gia có ý nghĩa quan trọng dành cho phi công người Anh diễn ra đầy ắp những niềm vui, đặc biệt là tiếng cười của phi công khi trò chuyện cùng lãnh đạo Bộ Y tế và các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy.

Hiện bệnh nhân tiếp xúc tốt, đêm ngủ ngon, tự thở khí phòng, sức cơ 2 tay, 2 chân bình thường, tự xoay trở trên giường, tự ngồi dậy được, chịu lực hai tay trên khung tập tự đứng dậy và vịn khung tập bước được nhiều bước hơn… Sau khi đánh giá tổng thể, các chuyên gia cho rằng phi công người Anh đủ điều kiện chuyển viện an toàn.

Phi công người Anh vui cười, vỗ tay

PGS-TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh-Bộ Y tế, cho hay từ nay đến 12-7, bệnh nhân còn 9 ngày cần tiếp tục được tập luyện, phục hồi chức năng để đảm bảo sinh hoạt bình thường trong ăn uống, di chuyển, vệ sinh khi di chuyển bằng đường hàng không…

