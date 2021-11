Clip: Ô tô rơi xuống từ cầu nâng, cả gia đình thoát chết khó tin

Your browser does not support the video tag.

Sự việc xảy ra vào ngày 27/10, tại cầu Marie Thumas ở Thành phố Leuven, Bỉ.

Hình ảnh ghi lại được cho thấy, một chiếc hatchback đang chạy qua cầu thì đột nhiên cầu được nâng lên. Khi cầu nâng lên quá cao, chiếc xe từ từ tụt xuống và lật ngửa khi tiếp đất.

Gia đình 3 người gồm 2 vợ chồng và một con nhỏ 1,5 tuổi đã bị mắc kẹt trong xe. Chỉ đến khi đội cứu hộ tới họ mới được đưa ra ngoài. Cả 3 đều bị thương nhưng không quá nghiêm trọng.

Hiện chưa rõ nguyên nhân tai nạn là do tài xế không tuân thủ đèn tín hiệu giao thông hay do lỗi kỹ thuật khi vận hành cây cầu.

Ngay sau khi được đăng tải, đoạn clip ghi lại sự việc đã ngay lập tức nhận được sự quan tâm, chú ý từ phía cộng đồng mạng. Người xem không khỏi thót tim khi chứng kiến cảnh tượng này.

Tác giả: Hải Vân (T/H)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn