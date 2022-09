Mới đây, Newsflare.com đã đăng tải một đoạn video, được quay vào hôm thứ Hai, ngày 19/9 vừa qua, cho thấy chiếc xe ô tô bị nước lũ cuốn trôi khỏi đường ở Bahrain, thuộc tỉnh KPK của Pakistan. Đoạn video clip kết thúc đột ngột với những tiếng la hét hoảng loạn của người xem.

Được biết, sau đó người dân địa phương đã kịp thời giải cứu và kéo được người lái xe đến nơi an toàn.

Clip: Ô tô bị nước lũ cuốn trôi khi băng qua đường ngập nước.

Tác giả: Quốc Tiệp (Nguồn video: Newsflare.com)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn