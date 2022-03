Clip nhóm thanh niên ẩu đả, đại náo quán nhậu ở Đà Nẵng

Đoạn clip ghi lại vụ xô xát của nhóm thanh niên tại một quán nhậu trên đường Phan Tứ, TP. Đà Nẵng. Không lời qua tiếng lại ồn ào, nhóm người gồm 6-7 thanh niên lao vào nhau vật lộn, đấm đá, đạp vào người nhau. Thậm chí một đối tượng còn dùng cùi chỏ đập mạnh nhiều phát vào đầu đối phương đang ghim chặt dưới đất.

1 thanh niên khác ném chai bia từ ngoài đường vào phía trong quán, tiếng thủy tinh vỡ loảng xoảng. Ít phút sau, một đối tượng khác cầm vật dài (chưa rõ là gậy hay dao), phang vào người nhóm còn lại.

Vụ ẩu đả vẫn đang thu hút nhiều sự chú ý trên các diễn đàn mạng xã hội. Nhiều người không khỏi ngao ngán với hành vi bạo lực của nhóm thanh niên.

Clip ẩu đả tại quán nhậu ở Đà Nẵng, thanh niên dùng cùi chỏ phang liên tiếp đối phương

Tác giả: Thủy Tiên

Nguồn tin: Pháp luật & Bạn đọc