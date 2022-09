Mới đây, Newsflare.com đăng tải đoạn video quay tại thành phố Tần Châu thuộc Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây nằm ở phía Nam Trung Quốc ngày 20/9, cho thấy một tia sét đánh vào cây bên đường vài giây sau khi một phụ nữ đi ngang qua. Khiến vỏ cây rụng và con đường xi măng bị hư hỏng do sét đánh.

Theo chủ nhân video, người phụ nữ này là hàng xóm của ông và cô ấy may mắn tránh bị sét đánh.

Clip: Người phụ nữ may mắn thoát chết khi vừa đi ngang qua thì sét đánh trúng cây.

Tác giả: Quốc Tiệp (Nguồn video: Newsflare.com)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn