Clip: Người đàn ông ngã vào nồi cháo đang sôi, người dân lao tới giải cứu

Nguồn clip: Newsflare

Sự việc xảy ra vào ngày 29/7, tại bang Tamil Nadu, Ấn Độ và đã được camera giám sát ghi lại.

Trong clip, một người đàn ông tên Muthukumar đang đứng nấu cháo cùng một số người khác. Vài giây sau đó, người này có biểu hiện loạng choạng, đứng không vững nên đã dựa vào thành nồi cháo đang sôi.

Khi thấy Muthukumar ngã vào trong nồi, những người xung quanh đã lập tức chạy tới, tìm cách đưa người đàn ông ra ngoài. Tuy nhiên, dù đã cố gắng hết sức nhưng những người này vẫn không thể đưa được nạn nhân ra ngoài.

Bị bao phủ bởi chất lỏng nóng, người đàn ông vật lộn trong đau đớn. Cuối cùng, họ quyết định giải cứu Muthukumar bằng cách kéo đổ chiếc nồi khổng lồ.

Theo báo cáo, người đàn ông được đưa vào bệnh viện Madurai Rajaji với vết bỏng 65%. Tuy nhiên, đến ngày 2/8, người này đã tử vong.

Tác giả: Hải Vân

Nguồn tin: nguoiduatin.vn