Người đàn ông bị 2 người phụ nữ lột áo, quây đánh giữa phố

Your browser does not support the video tag.

Trong clip, một người đàn ông đang bị hai người phụ nữ lột áo rồi lao vào đánh đập giữa phố khiến người xem không khỏi bất ngờ.

Hai người phụ nữ này được cho là vợ và người tình của người đàn ông. Trong khi người phụ nữ mặc áo xanh kéo áo thì người phụ nữ mặc áo đen cầm ghế đập liên tiếp vào lưng người đàn ông.

Dù đã cố gắng bỏ chạy nhưng người này vẫn bị 2 người phụ nữ bắt được. Cuối cùng, người đàn ông mất bình tĩnh, đánh lại một trong 2 người phụ nữ rồi bỏ chạy. Rất nhiều người đi đường đã dừng lại để chứng kiến cuộc ẩu đả này.

Sự việc được cho là xảy ra ở Trung Quốc.

Tác giả: Hải Vân (T/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn