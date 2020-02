Clip: Người dân chen nhau làm thủ tục xuất ngoại sau Tết

Người dân xếp hàng dài từ phía ngoài cổng để vào làm thủ tục.

Nghệ An là tỉnh có số lượng người làm việc tại nước ngoài cao nhất cả nước. Theo thống kê của các cơ quan chức năng, hiện số lao động tỉnh này làm việc có thời hạn ở nước ngoài khoảng trên 60.000 người, nguồn thu nhập do xuất khẩu lao động chuyển về tỉnh hàng năm ước đạt trên 250 triệu USD/năm. Hàng năm, vào dịp sau Tết Nguyên đán, số lượng người dân tỉnh Nghệ An tới Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Nghệ An để làm các thủ tục xuất ngoại sang các nước, vùng lãnh thổ như: Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, Thái Lan, Lào... luôn tăng đột biến so với ngày thường.

Video đông đảo người lao động làm thủ tục xuất ngoại sau tết Nguyên đán

Việc xếp hàng diễn ra trong trật tự, không có cảnh xô đẩy

Có mặt tại Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Nghệ An vào những ngày sau Tết Nguyên đán 2020, phóng viên Báo Người Lao Động ghi nhận cảnh người dân xếp hàng dài chờ để được làm hộ chiếu, giấy thông hành để được ra nước ngoài làm việc. Anh Nguyễn Văn Hùng, trú huyện Diễn Châu, Nghệ An, cho biết: "Học xong cấp 3 ở nhà không có việc gì nên em tính làm hộ chiếu để sang Nhật làm việc. Nhà xa, nên em phải đi từ 5 giờ sáng để kịp vào xếp hàng, nộp hồ sơ để làm hộ chiếu kịp trong ngày".

Kiên nhẫn chờ đợi đến phiên mình vào làm thủ tục.

Được biết, để chủ động kịp thời phục vụ nhu cầu làm hồ sơ, thủ tục tăng cao của người dân vào dịp sau Tết Nguyên đán 2020, từ ngày 29-1 (ngày mùng 5 Tết), Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Nghệ An đã tổ chức Lễ phát động phong trào thi đua "Vì nhân dân phục vụ" Xuân Canh Tý 2020. Các cán bộ Phòng Quản lý xuất nhập cảnh đã huy động 100% quân số làm việc, mượn thêm địa điểm là trụ sở Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh để bố trí 4 bàn tiếp nhận hồ sơ và 1 bàn trả kết quả cấp hộ chiếu, giấy thông hành. Ngoài ra, còn phối hợp với Công an TP Vinh đảm bảo an ninh trật tự khu vực xung quanh trụ sở, giải quyết tình trạng "cò" chèo kéo công dân, lấn chiếm lòng lề đường vỉa hè.

Ngồi chờ đợi đến lượt mình.

Rất đông người dân ngồi chờ đợi để được làm thủ tục xuất ngoại.

Người dân tại khu vực chụp ảnh để làm thủ tục.

Nhờ có sự chủ động, phối hợp tốt nên theo ghi nhân của chúng tôi, mặc dù rất đông người đến làm hồ sơ, thủ tục vào dịp sau Tết Nguyên đán 2020 nhưng các hoạt động đều diễn ra một cách có trật tự, người dân đi làm hồ sơ đều xếp hàng theo hướng dẫn của các cán bộ của Phòng Quản lý xuất nhập cảnh.

Các cán bộ hướng dẫn người dân làm thủ tục xuất ngoại.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, đại úy Ngô Xuân Mạnh – Phó Đội trưởng Đội 2 Phòng quản lý Xuất nhập cảnh, Công an tỉnh Nghệ An, cho biết mới 2 ngày đầu sau đợt nghỉ Tết Nguyên đán 2020, nhưng số lượng người tới làm hộ chiếu, giấy thông hành rất đông, bình quân mỗi ngày có khoảng 800 người tới làm các thủ tục. Để phục vụ người dân, đơn vị đã huy động 100% quân số, kê thêm bàn, kéo dài thời gian làm việc để giải quyết hồ sơ thủ tục cho người dân trong ngày, không để người dân phải chờ đợi, đi lại vất vả".

Lực lượng công an túc trực phía ngoài để bảo đảm an ninh, trật tự.

