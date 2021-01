Clip: Người dân bất lực nhìn 2 thanh niên đi xe máy “cướp chó” giữa ban ngày

Ngày 25-1, trên mạng xã hội xuất hiện một clip ghi lại hình ảnh 2 thanh niên đi xe máy nhãn hiệu Exciter màu trắng xanh, dùng súng bắn điện bắn một con chó đang chạy trên đường.

Video clip 2 thanh niên "cướp chó" giữa ban ngày

Sau khi bắn trúng con chó, thanh niên ngồi sau liền nhanh chóng lao xuống bồng con chó đã bất tỉnh lên xe máy tháo chạy. Phát hiện sự việc, một người dân truy đuổi nhưng không thành.

Theo thông tin được đăng tải, sự việc xảy ra vào khoảng 8 giờ ngày 24-1 tại địa bàn xã Nam Giang, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An.

Hai thanh niên đi xe máy dùng súng điện bắn chó - Ảnh cắt từ clip

Liên quan đến sự việc trên chiều ngày 25-1, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, một lãnh đạo xã Nam Giang, huyện Nam Đàn cho biết người dân đã trình báo công an xã. Hiện vụ việc đang được tiến hành điều tra, làm rõ.

Tác giả: Hải Vũ

Nguồn tin: Báo Người Lao Động