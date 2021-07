Clip: Nghe tin đồng nghiệp bị nhiễm Covid-19, hàng trăm công nhân xô đổ rào chắn, tháo chạy khỏi công ty

Chiều ngày hôm nay (10/7), trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip hàng trăm công nhân đang làm việc tại một công ty ở Bình Dương đã xô đổ rào chắn, tháo chạy ra ngoài khi vừa hay tin có đồng nghiệp nhiễm Covid-19. Những diễn biến trong đoạn clip nhanh chóng khiến dư luận đặc biệt quan tâm và không khỏi bức xúc với hành vi của những người này.

Được biết, đoạn clip được quay tại một công ty nằm trong khu công nghiệp Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương.

Nghe tin đồng nghiệp nhiễm Covid-19, hàng trăm công nhân xô đổ rào chắn, tháo chạy khỏi công ty.

Tới tối nay, thông tin trên Zing, chủ tịch UBND huyện Bàu Bàng, Võ Thành Giàu xác nhận vụ việc trên và cho biết tình hình đã được lực lượng chức năng kiểm soát.

Các công nhân khi nghe tin đồng nghiệp nhiễm bệnh và lực lượng chức năng sắp xuống công ty phong toả, truy vết, điều tra dịch tễ nên đã có phần lo sợ, tìm cách tháo chạy.

Hiện tại lực lượng chức năng đã phối hợp với doanh nghiệp để vận động công nhân trở lai công ty lấy mẫu xét nghiệp. Được biết, người được xác nhận dương tính với SARS-CoV-2 nằm ở phân xưởng khác, không liên quan đến những công nhân trong đoạn clip.

Những hình ảnh ghi lại sự việc. (Nguồn page: Người Bàu Bàng)

Tác giả: Quân Anh

Nguồn tin: Pháp luật & Bạn đọc