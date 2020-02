Your browser does not support the video tag.

Sự việc xảy ra vào 10h ngà 20/2, trên quốc lộ 32, đoạn qua thị xã Sơn Tây, Hà Nội. Thời điểm trên, một đôi nam nữ điều khiển xe máy chạy với tốc độ cao, vượt đèn đỏ rồi tông trúng một trung úy CSGT đang ra hiệu lệnh dừng xe.

Cú tông mạnh khiến trung úy CSGT bị thương, nằm bất động trên đường. Lực lượng chức năng sau đó đã tạm giữ chiếc xe máy và đôi nam nữ gây tai nạn ngay tại hiện trường.

Tác giả: Hải Vân

Nguồn tin: Báo Người đưa tin