Clip: Nam giáo viên liên tục đấm đá, lăng mạ nhiều học sinh ngay trên bục giảng

Sáng 2-5, một lãnh đạo Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên Lục Ngạn (tỉnh Bắc Giang), cho biết đã có văn bản gửi UBND huyện Lục Ngạn để báo cáo và đề nghị công an vào cuộc điều tra, làm rõ vụ thầy giáo đánh nhiều học sinh.



Hình ảnh nam giáo viên lăng mạ, đánh nhiều học sinh lan truyền trên mạng xã hội

Trước đó, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một thầy giáo tại Trung tâm giáo dục thường xuyên bắt các học sinh lên bục giảng rồi liên tục tát, đá, lăng mạ nhiều học sinh trước cả lớp, khiến nhiều người bức xúc.

Theo lãnh đạo Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên huyện Lục Ngạn, người đánh các học sinh được xác định là ông Khúc Xuân H. (SN 1997), giáo viên tại trung tâm.

Sau khi sự việc xảy ra, trung tâm đã họp về sự việc ngay trong ngày 30-4. Đồng thời, lãnh đạo trung tâm đã trực tiếp đến nhà học sinh nhận trách nhiệm, mong sự chia sẻ với phụ huynh. Phía phụ huynh bày tỏ thông cảm cho thầy H. và cũng cam kết không kiện cáo thầy H..

Cũng theo lãnh đạo trung tâm này, trước mắt, trung tâm đã họp và tạm dừng việc giảng dạy của ông H.. Ông H. là giáo viên trẻ mới ra trường, có thể kỹ năng sư phạm còn chưa tốt. Học sinh cũng chưa chấp hành tốt nhắc nhở, yêu cầu của thầy. Khi về trường, ông H. tham gia rất trách nhiệm, nhiệt tình mọi hoạt động.

Nhiều học sinh rất đau đớn khi bị nam giáo viên hành hung

Trong bản tường trình về sự việc, ông H. đã bày tỏ hối hận với hành vi của mình và cho rằng bản thân tôi muốn tốt cho học sinh nhưng trong lúc không kiềm chế được mới xảy ra sự việc trên.

Đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Giang cho biết đã yêu cầu lãnh đạo trung tâm xử lý nghiêm trường hợp giáo viên vi phạm trên. Đồng thời, báo cáo cơ quan công an và lãnh đạo UBND huyện Lục Ngạn để sớm có biện pháp xử lý song song với việc không để các trang mạng xã hội lợi dụng xuyên tạc sai bản chất sự việc.

Tác giả: B.H.Thanh

Nguồn tin: Báo Người Lao Động