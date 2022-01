Clip: Mất lái khi vượt ẩu, ô tô tông gãy barie rồi lao thẳng xuống vực

Your browser does not support the video tag.

Nguồn clip: Newsflare

Sự việc xảy ra vào ngày 2/1, tại Thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc.

Hình ảnh ghi lại được cho thấy, một chiếc ô tô chạy với tốc độ cao, đang vượt ẩu tại một khúc cua thì bất ngờ mất lái, đâm xuyên qua rào chắn bên đường. Cú tông mạnh khiến chiếc xe lao thẳng xuống dưới vách đá cao khoảng 5 mét.

Thời điểm xảy ra sự việc, trên xe có một người đàn ông và 3 trẻ em. Những người đi xe máy gần đó đã dừng lại để giải cứu những người trên xe.

May mắn là chỉ có 2 bé trai bị xây xát nhẹ. Toàn bộ diễn biến sự việc đã được camera hành trình của chiếc ô tô chạy phía sau ghi lại.

Tác giả: Hải Vân

Nguồn tin: nguoiduatin.vn