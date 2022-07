Clip: Màn hình LED khổng lồ bất ngờ rơi trúng vũ công đang biểu diễn

Your browser does not support the video tag.

Sự cố xảy ra vào tối ngày 28/7, trong đêm nhạc của nhóm Mirror tại sân vận động Hồng Kông, Trung Quốc.

Theo hình ảnh do khán giả ghi lại cho thấy, nhóm vũ công nam mặc trang phục trắng đang biểu diễn trên sân khấu thì màn hình lớn phía sau bất ngờ rơi xuống và đè lên người một nghệ sĩ. Sau đó, màn hình này tiếp tục đổ sập xuống sàn sân khấu và đè thêm ít nhất một người nữa.

Chứng kiến sự việc, cả nhóm nhạc lập tức dừng biểu diễn và lao vào giúp đỡ các thanh viên bị nạn. Đêm nhạc sau đó phải dừng lại và người quản lý của Mirror đã lên sân khấu xin lỗi người hâm mộ, hứa sẽ giải quyết vé và xử lý buổi biểu diễn để đảm bảo an toàn.

Theo thông tin mới nhất từ Tổng Giám đốc của công ty quản lý của nhóm Mirror - Lỗ Đình Huy, 2 vũ công đang nằm trong phòng quan sát đặc biệt.

Trong đó, một người tên A Phong bị trầy xước nhẹ nhưng bị chấn thương tinh thần, căng thẳng sợ hãi. Đáng chú ý, vũ công tên A Mão bị hôn mê sau khi màn hình rơi thẳng vào người. Hiện tại, A Mão đã tỉnh, có thể trả lời một số câu hỏi của bác sĩ. Nhưng do anh rơi vào tình trạng nặng hơn và đặc biệt là ở cổ, nên bác sĩ phải tiến hành nhiều cuộc kiểm tra kỹ lưỡng để lên phương án chữa trị.

Kevin Yeung, Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồng Kông cho biết, chính quyền đã tạm dừng các buổi biểu diễn của Mirror đến khi kết cấu sân khấu của họ được chứng minh đủ an toàn.

Trước đó 2 ngày, một thành viên của nhóm Mirror là Frankie Chan Sui-fai cũng bất ngờ rơi khỏi sân khấu khi đang phát biểu tại đêm nhạc. Anh bị bầm tím cánh tay nhưng phải nhanh chóng lên tiếng trấn an fan.

