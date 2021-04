Clip: Mải nghe điện thoại, người đàn ông bị giật dây chuyền vàng trong tích tắc

Mới đây, mạng xã hội xuất hiện đoạn video quay cảnh một màn cướp giật trên đường. Theo đó, sự việc xảy ra vào khoảng 11h ngày 26/3 trên đoạn Ngãi Cầu - An Khánh (Hoài Đức, Hà Nội) và được camera hành trình của ô tô đỗ gần đó ghi lại.

Your browser does not support the video tag.

Đoạn video cho thấy, một người đàn ông đang vừa đi vừa nghe điện thoại thì bị một thanh niên chạy xe máy, mặc áo gió trùm kín người áp sát. Nhân lúc người đàn ông không để ý, tên này liền giật phăng chiếc dây chuyền trên cổ anh ta rồi nhấn ga chạy trốn.

Khoảnh khắc tên cướp giật dây chuyền của người đàn ông.

Sự việc xảy ra quá nhanh khiến những người chứng kiến không khỏi thất kinh hồn vía. Người đàn ông có hô hoán lên, truy đuổi tên cướp nhưng không kịp.

Sự việc sau khi được đăng tải nhanh chóng thu hút sự chú ý của dư luận. Một số người bình luận:

“Sợ quá. Bọn trộm cướp này ngày càng táo tợn”,

“Bọn này chắc là dân trộm cướp chuyên nghiệp rồi. Hy vọng công an có thể nhanh chóng tóm gọn được bọn này”.

Tác giả: Phương An

Nguồn tin: saostar.vn