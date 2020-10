Clip: Lật xe chở đồ cứu trợ miền trung, tài xế bị thương nặng

Ảnh: MXH.

Theo đó, tại khu vực khu vực cao tốc Chu Lai - Tam Kỳ một chiếc xe tải chở đồ cứu trợ đang trên đường đến miền Trung thì bị tai nạn dẫn đến lật ngang đường. Vụ tai nạn khiến tài xế Hoàng Anh Đức (36 tuổi, trú xóm 1, xã Diễn Mỹ, huyện Diễn Châu, Nghệ An) bị thương nặng.

Theo thông tin ban đầu, anh Đức điều khiển xe tải mang BKS 89C- 004.36 đang chở nhiều đồ cứu trợ lũ lụt chạy đến quốc lộ 1A qua huyện Nghi Lộc (Nghệ An) thì bị một xe đầu kéo đâm phải. Va chạm mạnh khiến xe tải bị lật nghiêng lên dải phân cách giữa của quốc lộ 1A, hư hỏng nặng.

Đoạn clip về vụ việc được một người trong đoàn từ thiện quay lại và đăng tải lên mạng xã hội. Ngay sau đó, những hình ảnh về vụ tai nạn đã gây chú ý của cộng đồng mạng, nhiều người tỏ ra lo lắng và cầu bình an cho sức khỏe của tài xế xe tải.

Trong đoạn clip dài hơn 1 phút cũng cho thấy, tài xế bị thương đã được đoàn từ thiện đi cùng hỗ trợ đưa đi cấp cứu và chia sẻ một phần tiền viện phí.

Hiện, sau khi được cấp cứu tại BV Đa khoa 115 Nghệ An, đến sáng 23/10, tài xế Đức đã được chuyển ra Hà Nội tiếp tục cấp cứu.

