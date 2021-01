Clip: Kinh hoàng khoảnh khắc xe bán tải tông lật xe đầu kéo ở Nghệ An

Your browser does not support the video tag.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 6h35 ngày 5/1, trên đường N5, đoạn giáp ranh giữa 2 xã Hiến Sơn và Trù Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An.

Thời điểm trên, một chiếc xe bán hiệu Mitsubishi Triton mang BKS: 37C-131.18 lưu thông với tốc độ cao trên đường. Khi vừa đi qua một khúc cua thì chạy lấn làn rồi tông trực diện vào chiếc đầu kéo lưu thông theo chiều ngược lại.

Cú tông mạnh khiến chiếc xe bán tải bị hất văng vào lề đường còn chiếc xe đầu kéo bị lật nghiêng, nằm chắn ngang đường quốc lộ. Toàn bộ diễn biến vụ tai nạn đã được camera hành trình ghi lại.

Tại hiện trường, phần đầu bên ghế lái của chiếc xe bán tải bị vỡ nát. Điều đáng nói dù va chạm với lực cực lớn nhưng túi khí trên xe vẫn không bung.

Được biết, ngay sau khi tai nạn xảy ra, tài xế xe bán tải đã được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Tác giả: Hải Vân (T/H)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn