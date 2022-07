Clip: 'Hot girl quỵt tiền Bella' tiếp tục gây xôn xao khi 'chôm' tiền trên bàn thờ Thần Tài giữa ban ngày

Mới đây, mạng xã hội lại một phen xôn xao trước loạt ảnh "hot girl quỵt nợ" Bella (tên thật Đoàn Thúy Hà, SN 1986, đến từ Hải Dương) xuất hiện ở Hải Phòng.

Nhiều tháng trở lại đây, Bella thường được bắt gặp với hình ảnh chạy xe máy mang theo đồ đạc lỉnh kỉnh rong ruổi qua các tỉnh thành. Cũng trong thời gian này, không ít lần Bella bị tố trộm đồ của nhà dân bên đường.

Your browser does not support the video tag.

Vừa qua Bella tiếp tục bị tố trộm tiền tại một hiệu thuốc ở địa bàn xã Mỹ Đức, huyện An Lão, Hải Phòng. Sự việc xảy ra vào lúc 8h6 ngày 17/7 và được camera giám sát của hiệu thuốc ghi lại.

Hình ảnh trong đoạn clip cho thấy, Bella dựng xe rồi tiến lại gần hiệu thuốc. Người phụ nữ này "tia" ngay số tiền trên bàn thờ Thần Tài ngay cạnh cửa chính rồi liên tục ngó nghiêng xung quanh.

Thấy không có ai chú ý, Bella cúi xuống nhặt vội tiền trên bàn thờ rồi vờ như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Đoạn clip này nhanh chóng nhận được sự quan tâm và gây xôn xao mạng xã hội, nhiều người bày tỏ sự ngán ngẩm trước hành vi xấu xí này và thắc mắc: Bao giờ chuyện này mới dừng lại?

"Chịu thật đấy! Trước thì đi quỵt tiền người ta, giờ chuyển qua chôm luôn!";

"Bây giờ rong ruổi khắp nơi, đi đến đâu lấy đồ đến đấy để đi tiếp, thật sự không còn gì để nói".

Tác giả: Minh Hoàng

Nguồn tin: saostar.vn