Clip: Hoảng hốt cảnh xe tải lao thẳng vào đám đông dừng trên đường xem tai nạn giao thông

Mới đây, đoạn clip ghi lại cảnh xe tải lao thẳng vào đám đông xem tai nạn trên đường khiến nhiều người sợ hãi.

Clip: Xe tải lao thẳng vào đám đông dừng xem tai nạn giao thông. Nguồn: Facebook

Thông tin từ người đăng tải, sự việc xảy ra ngày 21/2 trên QL66, đoạn qua tỉnh Sơn La. Thời điểm trước đó, trên đoạn đường này xảy ra một vụ va chạm giao thông giữa xe tải nhỏ và 1 xe ô tô 7 chỗ. Tại hiện trường, chiếc xe 7 chỗ xoay ngang chắn đường khiến các xe máy chưa thể đi qua.

Lúc này, một số người đi xe máy dừng lại đứng quan sát thì 1 chiếc xe tải lao đến tông thẳng vào đám đông và các phương tiện. Chiếc xe tải còn đâm vào đuôi xe 7 chỗ trên đường khiến đuôi xe này bị móp lại.

Vụ tai nạn khiến nhiều người hoảng loạn. May mắn không có ai thiệt mạng, tuy nhiên, mtộ số người dân và trẻ nhỏ bị thương.

Tác giả: Linh Chi

Nguồn tin: Saostar.vn