Clip Hồ Văn Cường về quê hát chạy show hậu tang lễ, dòng chú thích khiến dân mạng hoài nghi

Ồn ào cát xê của Hồ Văn Cường đã tạm lắng, song điều mà người hâm mộ lo nhất lúc này vẫn là tình trạng nơi ăn chốn ở cũng như sức khỏe của giọng ca nhí. Dù đã được trả lại tiền cát xê đúng như thỏa thuận nhưng số phận của giọng ca Gò Công vẫn khiến nhiều người hâm mộ trăn trở.

Mới đây, trên mạng xã hội Tiktok, dân tình lại bất ngờ lan truyền đoạn clip Hồ Văn Cường về quê hát. Trong clip, nam ca sĩ cầm mic và hát say mê trước sân nhà, ăn bận giản dị.

Người đăng tải đoạn clip còn chú thích rằng đây là kênh chính thức của Cường sau khi rời công ty mẹ nuôi, vì vậy mong mọi người tiếp tục ủng hộ như lúc ban đầu. Clip chia sẻ đúng thời điểm nhạy cảm đã thu hút tới 3,4 triệu lượt xem và hàng trăm ngàn lượt tương tác, bình luận.

Clip Hồ Văn Cường về quê hát chạy show hậu tang lễ, dòng chú thích khiến netizen hoài nghi

Số đông người hâm mộ đã gửi lời hỏi thăm, động viên tới Hồ Văn Cường. Số khác bày tỏ sự hoài nghi, đang trong thời gian chịu tang mẹ nuôi nhưng vì sao Cường lại tất bật chạy show ở quê nhà?

Đáng nói, khi một khán giả hỏi thăm: "Con rất nhớ mẹ Nhung đúng không? Cố gắng lên con". Tài khoản này đã phản hồi lại rằng: "Dạ con cảm ơn cô chú nhiều lắm". Đoạn tương tác này khiến dân tình thắc mắc không biết liệu đây là tài khoản thật hay ảo.

Tương tác dưới clip khiến nhiều netizen hoài nghi

Tuy nhiên, "soi" trang cá nhân của người này cho thấy rõ, đây chỉ là tài khoản lập ra để câu view. Thực tế, clip Hồ Văn Cường về quê hát chỉ là một clip cũ, lấy để lừa gạt người xem.

Từ sau khi Phi Nhung mất, nhiều tin đồn thất thiệt đã bủa vây Hồ Văn Cường. Đặc biệt việc nam ca sĩ nhí kín tiếng, ít xuất hiện trên sóng truyền thông khiến cho các đối tượng càng dễ dàng tìm sơ hở trục lợi hòng câu like, câu view.

Tính đến hiện tại, Hồ Văn Cường chưa có bất kì phát ngôn nào thêm sau khi tuyên bố rời công ty, dọn ra ở riêng. Bởi vậy khán giả cần cẩn thận, tìm hiểu kỹ trước khi tiếp nhận thông tin trên mạng xã hội.

Hồ Văn Cường chưa có bất kì phát ngôn nào thêm sau khi tuyên bố rời công ty, dọn ra ở riêng.

Tác giả: Thủy Tiên

Nguồn tin: Pháp luật & Bạn đọc