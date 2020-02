Clip: Hiện trường vụ người phụ nữ rơi từ tầng 20 của chung cư xuống đất

Your browser does not support the video tag.

Sự việc xảy ra vào 10h20 ngày 6/2, tại sảnh B tòa nhà Golden Palm 21 Lê Văn Lương, Hà Nội. Thời điểm trên, sau khi nghe thấy tiếng động lớn tại sảnh B của tòa nhà, nhiều người dân đã vô cùng hoảng hốt khi phát hiện một người phụ nữ nằm bất động dưới đất.

Thông tin trên tờ An ninh Thủ đô, ngay khi tiếp nhận tin báo, lực lượng chức năng phường Nhân Chính và Công an quận Thanh Xuân đã khẩn trương tới hiện trường, điều tra nguyên nhân. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định người phụ nữ khoảng hơn 40 tuổi, nạn nhân rơi từ tầng 20 xuống đất tử vong.

Tác giả: Hải Vân

Nguồn tin: Báo Người đưa tin