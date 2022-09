Clip: Hành động bất ngờ của người đàn ông khiếm thính cứu cụ già thoát nạn từ tầng 4 tòa nhà

Your browser does not support the video tag.

Đoạn clip được người dân tại thành phố Yên Xuân, tỉnh Giang Tây (Trung Quốc) ghi lại vào ngày 14/9 vừa qua.

Theo đó, một người đàn ông đã dùng tay không để leo lên tầng 4 bằng đường ống thoát nước. Sau khi tiếp cận được cụ ông đang bị treo ngoài cửa sổ, người đàn ông ông đã nhanh chóng kéo cụ ông trở lại căn hộ một cách an toàn.

Theo một người quản lý chung cư, cụ ông mắc bệnh mất trí nhớ và thời điểm vụ tai nạn suýt xảy ra, người này đang ở nhà một mình.

Còn nhân vật dũng cảm trong đoạn video nói trên là một người khiếm thính, 63 tuổi, hiện đang là tình nguyện viên của khu chung cư.

Hành động đầy dũng cảm của người đàn ông sau khi được chia sẻ lên mạng xã hội đã nhận về vô số lời khen và sự ngưỡng mộ của cư dân mạng.

Tác giả: Han (theo Newsflare)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn