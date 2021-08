Clip: Đứng xem nướng mực, hai mẹ con biến thành quả cầu lửa trong nháy mắt

Trang Sohu đưa tin, một vụ tai nạn do sử dụng cồn đã xảy ra vào hôm 6/8 tại khu cộng đồng dân cư ở Yết Dương, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Toàn bộ quá trình vụ việc đều được camera quay lại và đăng tải trên mạng xã hội.

Đoạn video cho thấy, một người phụ nữ đang ngồi trước cửa để châm lửa nướng mực. Đúng lúc này, một người phụ nữ khác dắt con trai khoảng 2 tuổi đi ngang qua, vì tò mò nên họ đã dừng lại để xem.

Có vẻ như lửa đang nhỏ dần nên người phụ nữ liền cầm chai cồn đổ thêm vào. Thế nhưng, lúc này ngọn lửa bất ngờ bùng lên, thổi thẳng vào người hai mẹ con nọ khiến cả hai biến thành quả cầu lửa chỉ trong tích tắc.

Mặc cho lửa đang bén lên người mình, người mẹ vội vàng kéo con chạy ra đường cầu cứu. Người dân xung quanh nhanh chóng chạy tới ứng cứu cho hai mẹ con.

Chiếc váy của người mẹ bị cháy loang lổ, để lộ cả nội y của cô bên trong. Tuy nhiên, trong lúc cấp bách, cô không thể suy nghĩ được nhiều.

Một người phụ nữ chạy đi lấy chậu nước và khăn, thấm nước vào rồi đắp lên người bé trai để làm dịu vết bỏng. Mặc dù trên người có nhiều vết bỏng nhưng cả hai mẹ con đều không bị nguy hiểm tới tính mạng.

Cảnh sát địa phương cho biết, người phụ nữ đã sử dụng cồn để nướng mực. Thế nhưng, do thiếu hiểu biết nên cô châm cồn sai cách khiến lửa bùng lên, gây ra tai nạn.

Qua vụ việc, Sở cứu hỏa tỉnh Quảng Đông cũng đăng tải một đoạn video thí nghiệm về độ nguy hiểm khi sử dụng sai cách. Họ lên tiếng nhắc nhở người dân tuyệt đối không được đổ thêm cồn, rượu khi lửa vẫn còn đang cháy để tránh gây nguy hiểm như vụ việc trên.

Tác giả: Phương An

Nguồn tin: saostar.vn