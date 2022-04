Clip: Đứng sau container, người đàn ông bị xe tải tông tử vong

Your browser does not support the video tag.

Nguồn clip: Mạng xã hội giao thông

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông bị xe tải tông tử vong khi đang đứng sau xe container, đang nhận được nhiều sự quan tâm, chú ý từ phía cộng đồng mạng.

Theo hình ảnh ghi lại, có hai người đàn ông đang đứng ở đuôi một chiếc xe container. Chỉ vài giây sau, một chiếc xe tải màu xanh đột ngột lao tới, tông trúng vào người đàn ông mặc áo đen. Sau cú tông mạnh, người đàn ông mặc áo đen ngã gục xuống đường.

Chứng kiến cảnh đồng nghiệp bị tông ngay trước mặt, người đàn ông còn lại tỏ ra hoảng hốt, lập tức chạy ra xa. Trong khi đó, chiếc xe container bị đẩy về phía trước khoảng vài mét. Được biết, vụ va chạm khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Hiện chưa rõ địa điểm cụ thể xảy ra sự việc nhưng ngay sau khi clip được đăng tải, đa số người xem đều không khỏi rùng mình khi chứng kiến cảnh tượng này.

"Tình huống hi hữu quá", "Tình huống này thì đỡ làm sao được", "Chắc xe kia bị mất phanh hoặc do tài xế buồn ngủ rồi"... là những bình luận được người xem để lại.

Tác giả: Hải Vân (T/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn