Clip: Đi nhậu về muộn, anh chồng bị vợ cầm gậy đón tận cửa và tiếng thét vang xóm làng

Khi còn độc thân, các anh chồng có thể thoải mái đi chơi với bạn bè, nhậu nhẹt không cần nhìn giờ nhưng không ít người đã phải thay đổi sau khi lập gia đình. Đi nhậu cũng cần phải xin phép vợ, nói rõ đi với ai và mấy giờ về.

Tuy nhiên, lên bàn nhậu rồi thì được mấy ai còn nhớ tới giờ giấc nữa, nên chuyện các anh về nhà không đúng giờ giao hẹn với vợ rất thường xuyên xảy ra. Có cô vợ sẽ mắt nhắm mắt mở cho qua, nhưng có “nóc nhà” lại làm lồng lộn lên, “giã” cho chồng một trận nhớ đời.

Mới đây, dư luận được phen cười hả hê trước cảnh một anh chồng đi nhậu về muộn và bị vợ đánh đòn. Cụ thể, anh chồng xin vợ đi nhậu với anh em bạn bè, hứa là 11h về nhà nhưng anh lại nhậu quên đường về, mãi tới 12h mới về đến nhà.

Do trễ giờ tới 1 tiếng, khiến vợ con phải chờ nên khi về đến nhà, anh chồng đã được vợ cầm cán chổi inox “chu đáo” đón tận cửa. “Có muốn cho chết rét không? Có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Sao bây giờ mày mới về? Đưa cái mông đây”, chị vợ mắng chồng té tát.

Sau đó, chị vợ thẳng tay đánh vào mông chồng một phát đau điếng khiến anh gào toáng lên. Anh chồng cố gắng giải thích do “tụi kia ngồi lâu quá”, nhưng chị vợ vẫn không nghe.

Anh chồng bị chị vợ đánh đòn vì đi nhậu về muộn.

Kết quả, anh chồng bị vợ đánh 5 phát vào mông. Sau mỗi cú đánh, anh chồng lại thét lên đầy đau đớn và cố gắng lẩn trốn nhưng chị vợ nào có chịu tha cho anh.

Sau khi “dạy chồng”, chị vợ còn tuyên bố hùng hồn một câu khiến anh chồng “khóc ròng”. “Từ giờ đến Tết mày không được một buổi rượu chè nào nữa, nhớ chưa?”, chị vợ nói.

Pha “dạy chồng” của chị vợ nhanh chóng lan rộng trên mạng xã hội với nhiều ý kiến trái chiều. Một số không nhịn được cười trước cảnh này, trong khi đó số khác lại cho rằng vợ dạy chồng như dạy con như thế là không nên, hơn nữa vợ chồng cũng không nên xưng mày tao như vậy. Một số người bình luận:

“Nhỏ đi chơi về muộn thì bị mẹ đánh đòn, lớn thì bị vợ đánh đòn. Phận đàn ông 12 bến nước mà”,

“Xem video này xong tôi phải suy nghĩ lại việc lấy vợ. Ai cũng nói lấy vợ sướng lắm mà, nhưng thế này thì sợ thật”,

“Thế này có cho tiền chắc anh chồng cũng không dám về muộn nữa”,

“Chị này đánh chồng mà như đánh con, lại xưng mày tao với chồng, thấy cứ sao sao”.

Tác giả: An Chi

Nguồn tin: saostar.vn