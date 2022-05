Đạp xe trên đường, cô gái bị tên biến thái đi ô tô sàm sỡ vòng 3

Your browser does not support the video tag.

Sự việc xảy ra tại Brazil và đã được camera giám sát ghi lại.

Trong clip, một cô gái đang đạp xe trên đường thì bất ngờ bị một người đàn ông ngồi trên ô tô thò tay qua cửa sổ chạm vào vòng 3. Ngay sau đó, cô gái loạng choạng tay lái rồi ngã nhào xuống đất.

Chứng kiến sự việc, những người đi đường đã chạy lại giúp đỡ nạn nhân. May mắn là cô gái chỉ bị trầy xước nhẹ. Điều đáng nói là sau khi tông vào nạn nhân, chiếc xe ô tô đã nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Theo cảnh sát, một trong 4 người đàn ông có mặt trên chiếc xe đã bị bắt giữ. Các báo cáo cho biết, những người liên quan đã uống rượu khi đâm vào cô gái.

Tác giả: Hải Vân (T/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn