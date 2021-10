Clip: Đang đứng mua bánh, 10 người dân bị hố tử thần "nuốt chửng"

Your browser does not support the video tag.

Sự việc xảy ra vào ngày 18/10, tại quận Azamgarh của bang Uttar Pradesh, Ấn Độ. Có ít nhất 10 người đứng trong tiệm bánh ngọt đã bất ngờ rơi xuống một chiếc hố sâu khiến người xem không khỏi thót tim.

Hình ảnh ghi lại được cho thấy, thời điểm xảy ra sự việc, có khá đông khách đang tụ tập gần lối ra vào để mua hàng.

Ngay sau đó, sàn nhà bất ngờ bị sập khiến nhiều người rơi xuống. Người dân xung quanh nhanh chóng hỗ trợ kéo những người này lên khỏi hố. May mắn là không có ai bị thương nặng trong vụ việc.

Chủ cửa hàng cho biết, mưa lớn đã làm ngập một cống nước gần đó và đây có thể là nguyên nhân gây sụt lún phần nền của tiệm bánh.

Một máy xúc đào liên hợp sau đó cũng đã được điều động để kéo đồ đạc của tiệm bánh ra khỏi hố sâu.

Tác giả: Hải Vân (T/H)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn