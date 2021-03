Clip: Đâm vào chân tòa nhà, xe tải vỡ nát như phim hành động

Your browser does not support the video tag.

Vụ tai nạn xảy ra vào ngày 13/3, tại ngã tư ở Yeosu, Jeollanam-do, Hàn Quốc.

Hình ảnh ghi lại được cho thấy, một chiếc xe tải 4,5 tấn, chạy lấn sang làn đường ngược chiều với tốc độ cao. Sau đó lao vụt qua ngã tư rồi tông thẳng vào một tòa nhà.

Cú tông mạnh khiến thùng xe vỡ nát, văng lên một số ô tô đang dừng chờ đèn tín hiệu. Toàn bộ khoảnh khắc kinh hoàng này đã được camera giám sát ghi lại.

Được biết, vụ tai nạn khiến tài xế bị thương nặng. Một số người cho rằng, tài xế đã cố đánh lái lên vỉa hè để tránh lao vào các phương tiện khác. Hiện chưa rõ nguyên nhân cụ thể dẫn đến vụ tai nạn.

Sau khi được đăng tải, đoạn clip này đã ngay lập tức nhận được sự quan tâm, chú ý. Nhiều người đã không khỏi sợ hãi khi chứng kiến cảnh tượng này.

"May mà số xe dừng chờ đèn đỏ đều là xe hơi chứ nếu là xe máy thì chắc nhiều người sẽ bị thương", "Sợ thật, lao như một viên đạn bắn ra", "Cứ tưởng đây là một bộ phim hành động"... là những bình luận được cư dân mạng để lại.

Nguồn tin: nguoiduatin.vn