Clip: Cụ ông bị 2 con chó Pitbull tấn công trên phố

Sự việc xảy ra tại Jalandhar, bang Punjab, miền bắc Ấn Độ.

Hình ảnh ghi lại được cho thấy, một cụ ông đang đi bộ trên đường thì bất ngờ bị một con chó Pitbull lao ra tấn công. Ngay sau đó, một con chó Pitbull khác xuất hiện, cả 2 nhanh chóng lao tới truy đuổi khiến người đàn ông lớn tuổi ngã xuống đường.

Chứng kiến cảnh người đàn ông bị chó tấn công những người đi đường đã lập tức chạy tới giải cứu nạn nhân.

Theo Insidedogsworld, trong danh sách 10 giống chó nguy hiểm nhất đối với con người thì Pitbull xếp vị trí đầu tiên. Một đặc điểm chúng ta cần lưu ý khi vô tình tiếp xúc với loài chó này là chúng có tập tính lãnh thổ cao, nghĩa là chúng sẽ tấn công bất cứ đối thủ nào đi vào "khu vực" của chúng.

Ngoài ra, Pitbull là loài chó trung thành với chủ. Chúng sẽ sẵn sàng lao tới bảo vệ chủ trong bất cứ tình huống nào dù là nguy hiểm nhất.

Theo trang banpitbulls.org, có khoảng 39 quốc gia hoặc một số tỉnh/bang của quốc gia đã cấm nuôi chó Pitbull.

