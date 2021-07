Clip CSGT tặng 400 lít xăng, phát thức ăn cho đoàn người từ miền Nam đổ về Tây Nguyên tránh dịch

Mới đây, trên mạng xã hội chia sẻ lại đoạn clip CSGT tặng đoàn người đi xe máy xăng, bánh mì cùng một số lương thực khác.

Theo đó, các chiến sĩ cảnh sát đã khuân các can xăng lớn trên xe chuyên dụng, chở đến chốt tặng bà con. Ngoài ra còn có rất nhiều chai xăng, mỗi chai 1,5 lít được chở bằng xe ba gác. Sợ mọi người đói, các chiến sĩ còn tặng thêm bánh mì và một số thực phẩm thiết yếu để bà con lấy sức, tiếp tục cuộc hành trình.

Your browser does not support the video tag.

CSGT phát 400 lít xăng, hỗ trợ đoàn người từ TP HCM về quê tránh dịch

Sau khi được chia sẻ, đoạn clip đã nhận được sự quan tâm rất lớn của cộng đồng mạng. Nhiều người đã gửi lời cảm ơn đến lực lượng CSGT đã không quản ngày đêm để giúp đỡ người dân trong lúc họ khó khăn nhất.

Được biết, đoạn clip được ghi lại ngày 26/7, tại chốt kiểm soát dịch cầu 110 - giáp ranh tỉnh Đăk Lăk, thuộc huyện Chư Pưh, Gia Lai. Đây là đoàn công nhân từ các tỉnh phía Nam đổ về Tây Nguyên để tránh dịch.

Thượng tá Lương Thị Thu Quỳnh, Trưởng phòng CSGT tỉnh Gia Lai chia sẻ trên Vnexpress rằng, việc tặng xăng và nhu yếu phẩm đều lấy kinh phí từ các chiến sĩ trong cơ quan cùng các nhà hảo tâm đóng góp. Để đảm bảo người dân không dừng đỗ trong suốt hành trình, cảnh sát tại chốt tặng mỗi xe máy 1,5 lít xăng, nước uống, xôi, bánh chưng, cơm... Chỉ trong vài giờ, hơn 400 người qua chốt đã được nhận "tiếp tế".

Sau khi ăn nghỉ xong, đoàn công nhân này tiếp tục được CSGT dẫn đường qua hết địa phận Gia Lai, dài 130 km nhằm đảm bảo an toàn giao thông và phòng chống dịch.

Việc hỗ trợ bà con tiếp tục được duy trì hay không còn tuỳ vào số lượng người về quê những ngày tới, thượng tá Thu Quỳnh thông tin.

Tác giả: Thủy Tiên

Nguồn tin: Trí Thức Trẻ