Clip: Cố tình lao vào đầu ô tô để ăn vạ, người đàn ông nhận kết đắng

Your browser does not support the video tag.

Sự việc xảy ra tại khu vực gần ngã tư đường Zhinong giao với West Shuangfeng, thuộc Thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc.

Hình ảnh ghi lại được cho thấy, có 2 người đàn ông, một người mặc áo khoác đen đứng trên lề đường và một người mặc áo khoác xanh đứng dưới lòng đường. Cả 2 đều không ngừng quan sát xung quanh như tìm kiếm một cái gì đó.

Vài giây sau, một chiếc ô tô màu bạc xuất hiện. Ngay lập tức người đàn ông mặc áo khoác đen lao ra giữa đường, cúi người xuống với ý định giả vờ té ngã trước đầu xe. Tuy nhiên, do tốc độ của chiếc xe quá nhanh, người đàn ông chỉ kịp đâm đầu vào thành xe bên phải.

Ngay sau đó, chiếc xe lao vút đi và để lại người đàn ông té ngã trên mặt đường. Kết quả, người đàn ông vừa không thực hiện được màn ăn vạ mà còn bị đau ở đầu.

Toàn bộ diễn biến sự việc đã được camera giám sát ghi lại.

Tác giả: Hải Vân (T/H)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn