Clip: Cô tình băng qua đường ray, ô tô bị tàu hỏa tông kinh hoàng

Nguồn clip: Newsflare

Vụ tai nạn xảy ra tại Uttaradit, miền bắc Thái Lan và đã được camera giám sát ghi lại.

Trong clip, rào chắn hai bên đường ray đã hạ xuống và đèn tín hiệu liên tục nhấp nháy để cảnh báo. Tuy nhiên, một tài xế ô tô đã phớt lờ cảnh báo mà cho xe băng qua đường ray. Cùng lúc này, một đoàn tàu chở hàng từ bên phải lao tới, tông thẳng và đầu xe ô tô rồi đẩy chiếc xe văng khỏi đường ray.

Điều khó tin là tài xế và những người có mặt trên xe vẫn sống sót một cách khó tin. Ngay sau đó, nhân viên y tế đã đưa các nạn nhân đến bệnh viện để điều trị vết thương.

"Hãy cẩn thận khi lái xe trên đường, đặc biệt là các điểm giao cắt với đường sắt. Hãy tuân thủ các cảnh báo, tài sản và tính mạng của bạn sẽ không gặp nguy hiểm. Hai người đã được đưa tới bệnh viện sau sự cố ở ngã tư", bộ phận Phòng chống và Giảm nhẹ thiên tai Thành Phố Uttaradit cho biết trong một tuyên bố.

Tác giả: Hải Vân (T/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn