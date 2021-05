Clip: Chủ ki-ốt ở chợ đầu mối đang nằm ngủ bất ngờ bị đâm chết

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đang tạm giữ hình sự Ngô Văn Phương (SN 1997; ngụ chợ đầu mối Đông Hương, phường Đông Hương, TP Thanh Hóa; hộ khẩu thường trú tại xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội) để điều tra về hành vi "Giết người".

CLIP: Chủ ki-ốt ở chợ đầu mối lớn nhất Thanh Hóa đang nằm ngủ bất ngờ bị đâm chết

Phương là nghi phạm đã cầm dao đâm chết ông M.V.T. (SN 1975; ngụ phường Lam Sơn, TP Thanh Hóa) - là chủ ki-ốt bán hàng ở chợ đầu Đông Hương (chợ đầu mối lớn nhất tỉnh Thanh Hóa) vào sáng qua 24-5.

Bước đầu tại cơ quan công an, Phương khai khoảng 7 giờ 20 phút ngày 24-5, trên đường đi ăn sáng, Phương nhìn thấy ông T. nằm trên giường gấp tại ki-ốt bán hàng của gia đình.

Lúc này, Phương tự suy diễn và nghi ngờ ông T. có hành vi đổ chất độc vào nguồn nước để đầu độc mình nên Phương đã dùng dao lao vào đâm nhiều nhát vào người ông T.

Ngô Văn Phương tại cơ quan điều tra

Qua camera an ninh ghi lại cho thấy, ông T. đang nằm ngủ trên giường gấp thì bất ngờ Phương cầm dao đâm liên tiếp vào người. Theo phản xạ, ông T. choàng đứng dậy thì Phương tiếp tục cầm dao truy sát. Gây án xong, Phương chạy khỏi hiện trường.

Ông T. sau đó được đưa đi cấp cứu, tuy nhiên do vết thương quá nặng nạn nhân đã tử vong trên đường tới bệnh viện.

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục điều tra làm rõ động cơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

