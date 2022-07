Clip: Chồng trèo lên bụng, đánh vợ mang bầu 7 tháng dã man ngay giữa phố

Your browser does not support the video tag.

Đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông đang bạo hành vợ mang bầu ngay giữa phố khiến người chứng kiến không khỏi phẫn nộ.

Cụ thể, một người phụ nữ đang đi bộ trên phố thì thấy một đám đông đang la hét, can ngăn vụ ẩu đả giữa 2 vợ chồng. Khi tiến lại gần, người này nhìn thấy một người đàn ông mặc áo đỏ đang ra sức đánh đập, bóp cổ, giật tóc vợ dù vợ đang bụng mang dạ chửa.

Chưa dừng lại ở đó, người chồng còn đè vợ xuống đất, trèo lên bụng vợ rồi đánh túi bụi. Chứng kiến màn bạo hành này, nhiều người xung quanh đã đứng ra can ngăn, hô hoán nhưng người đàn ông vẫn không chịu dừng tay lại. Ngay sau đó, người dân đã gọi cảnh sát tới hiện trường.

Được biết, vụ việc diễn ra trên một con đường thuộc quận Kỳ Giang, tỉnh Trùng Khánh, Trung Quốc và người vợ đang mang thai tháng thứ 7. Nguyên nhân dẫn đến sự việc là do 2 vợ chồng có xích mích nhỏ trong cuộc sống.

Sau khi clip được đăng tải trên mạng, mọi người đều lên tiếng chỉ trích hành động vũ phu của người chồng trong clip. Bất kể xảy ra chuyện gì, lỗi tại ai thì việc một người đàn ông đánh, đè lên người phụ nữ đang mang thai là hoàn toàn không thể chấp nhận được.

Tác giả: Hải Vân (T/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn