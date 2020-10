Clip: Chồng để vợ gác chân lên vai rồi chạy xe trên đường khiến dân mạng ngao ngán

Your browser does not support the video tag.

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip dài 30 giây, ghi lại cảnh một cặp đôi chạy xe máy trên đường với phong cách "lạ" khiến nhiều người không khỏi ngao ngán.

Trong clip được ghi lại, người chồng điều khiển xe máy rồi ngồi thụp xuống để vợ gác 2 chân lên vai. Khi được người đi đường hỏi lý do vì sao lại để vợ làm vậy thì anh chồng đáp: "Thế các chị không biết rồi, đội vợ lên đầu là trường sinh bất tử".

Sau khi được đăng tải lên mạng, nhiều ý kiến bình luận cho rằng cặp đôi này đang cố diễn hài để quay lại clip. Tuy nhiên, hầu hết cư dân mạng đều cho rằng cách tạo dáng này vô cùng xấu xí, thậm chí là phản cảm. Không chỉ vậy, nếu tình huống bất ngờ xảy ra thì việc anh chồng lái xe với tư thế như vậy thì rất dễ gây ra tai nạn.

"Chả hay ho gì cái kiểu chạy xe thế này, vừa vi phạm an toàn giao thông vừa gây bức xúc cho người khác", "Chỉ vì câu like mà giờ cái gì họ cũng làm được, bó tay", "Chả hiểu họ nghĩ gì nữa, xem chỉ thấy bực mình"... nhiều cư dân mạng để lại bình luận bức xúc.

Tác giả: Hải Vân (T/H)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn