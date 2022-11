Your browser does not support the video tag.

Đoạn video được quay tại Tp.Bảo Định, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc vào ngày 14/11.

Hình ảnh từ video cho thấy, một người đàn ông đang đứng trên cây được xe tải di chuyển. Điều khiến nhiều người chú ý chính là người đàn ông rất bình tĩnh.

Cô Wang-người quay phim cho biết, có vẻ như người đàn ông đang cố gắng điều khiển cân bằng cho cái cây.

Tác giả: Trúc Chi

Nguồn tin: nguoiduatin.vn