Clip chính thất vung “liên hoàn tát”, hạ đo ván tiểu tam trong quán cafe

“Như thế mà là bình thường à? Còn muốn như thế nào nữa. Ngoại tình với chồng người khác. Tao nói chuyện tử tế với mày một lần rồi nhé, không thể có lần hai đâu. Mày cướp chồng người khác, cướp bố của con tao” - người phụ nữ nói, rồi liên tục tát vào mặt “tiểu tam”.

Đoạn clip đánh ghen được camera của một quán cafe ghi lại khiến nhiều người ngỡ ngàng. Hai người phụ nữ đang ngồi nói chuyện thì bất ngờ một người đứng dậy, vung “liên hoàn tát” vào mặt người kia, kèm theo những lời mắng mỏ đầy bức xúc.

Bị đòn, “tiểu tam” không kháng cự mà chỉ ngồi im chịu trận. Ở những phút cuối clip, người phụ nữ này còn bị chính thất đánh ngã dúi dụi xuống sàn nhà. Theo thông tin trên clip, sự việc xảy ra vào khoảng 9h30 sáng ngày 22/11/2021.

Người phụ nữ đánh ghen, tát liên tục vào mặt "tiểu tam".

Đoạn clip ngay lập tức đã làm nổ ra luồng ý kiến tranh cãi. Nhiều người cho rằng dù có chuyện gì thì chính thất đánh người cũng là sai. Nhưng cũng không ít người bất bình thay chị vợ. Có lẽ chỉ ai ở trong hoàn cảnh bị người chồng đầu gối tay ấp phản bội mới hiểu được cảm giác đau đớn, tủi nhục như thế nào.

Số còn lại thương thay cho cả 2 người phụ nữ. Vì người có lỗi nhiều hơn cả trong câu chuyện ngoại tình này không ai khác chính là gã đàn ông trăng hoa, chỉ muốn thêm mà không muốn bớt.

Tác giả: Lam Giang

Nguồn tin: Pháp luật & Bạn đọc