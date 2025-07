Công an điều tra vụ người đàn ông ở Đồng Nai nghi bị bắn tử vong

Công an xã Phú Lâm, tỉnh Đồng Nai đang điều tra vụ một người đàn ông nghi bị bắn khiến nạn nhân tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 19h40 tối 15/7, ông N.T.A. (43 tuổi, ngụ xã Phú Lâm) ngồi nhậu trước nhà mình.

Vận động người dân giao nộp vũ khí tự chế (Ảnh minh họa: Công an tỉnh Đồng Nai)

Trong lúc đang nhậu, bất ngờ có 2 tiếng nổ phát ra từ bên ngoài, sau đó ông T.A ôm cổ chạy vào nhà. Tại hiện trường có vết giống đạn bắn.

Phát hiện vết thương ở cổ và tay, gia đình ông T.A nhanh chóng đưa nạn nhân vào Bệnh viện Đa khoa khu vực Định Quán cấp cứu.

Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, ông T.A đã tử vong.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng vào cuộc điều tra, làm rõ vụ việc để truy bắt thủ phạm.



Video clip vụ việc (Nguồn: MXH)

