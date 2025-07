5 loại trái cây là 'khắc tinh' của mụn trứng cá, ăn càng nhiều da càng thêm đẹp

Mối quan hệ giữa chế độ ăn uống và mụn trên mặt

Lỗ chân lông bị tắc nghẽn do tích tụ dầu nhờn, tế bào chết hoặc vi khuẩn gây ra mụn trên mặt. Có nhiều nguyên nhân dẫn tới tình trạng này. Chế độ ăn uống cũng là một trong những yếu tố khiến mụn hình thành hoặc tăng nặng.

Ví dụ, một số thực phẩm có thể làm tăng lượng đường trong máu. Khi điều này xảy ra, cơ thể sẽ giải phóng một loại hormone gọi là insulin 1 (IGF-1). Nồng độ IGF-1 trong máu cao khiến tuyến bã nhờn sản xuất nhiều dầu nhờn hơn, tăng nguy cơ nổi mụn trên da mặt.

Mặt khác, thực phẩm chứa những dưỡng chất như axit béo omega-3, vitamin và khoáng chất đã được chứng minh có vai trò bảo vệ làn da. Vì vậy, áp dụng và duy trì chế độ ăn uống lành mạnh giữ vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ ngăn ngừa hoặc điều trị mụn trên da mặt.

5 loại trái cây là 'khắc tinh' của mụn trứng cá

Đu đủ

Đu đủ có chứa một lượng lớn papain, có thể thúc đẩy quá trình tuần hoàn máu của cơ thể, bài tiết chất độc dư thừa ra khỏi cơ thể, đồng thời giúp loại bỏ các tế bào sừng biểu bì, từ đó kích hoạt sự đổi mới và tăng trưởng của các tế bào mới, làm cho làn da trở mềm mại hơn.

Quả Kiwi

Quả kiwi giàu vitamin C, có tác dụng chống viêm hiệu quả, tăng cường khả năng miễn dịch, thúc đẩy sản xuất collagen và đẩy nhanh quá trình phục hồi da. Ngoài ra, nó còn chứa vitamin E và K có tác dụng chống oxy hóa. Chất xơ trong chế độ ăn uống có lợi hơn cho sức khỏe đường ruột và có thể giúp loại bỏ sẹo mụn.

Dâu tây

Dâu tây rất giàu vitamin C, vitamin B và cellulose, có lợi cho việc thúc đẩy nhu động đường tiêu hóa, đẩy nhanh quá trình chuyển hóa chất độc, ngoài ra còn giúp cơ thể bài tiết dầu thừa, vitamin C có trong nó rất có lợi cho việc làm đẹp và làm đẹp da và ức chế sự hình thành của sắc tố melanin.

Quả bơ

Quả bơ giàu axit béo không bão hòa đơn lành mạnh và vitamin E, có tác dụng bảo vệ tế bào da. Sự kết hợp của vitamin E và C có tác dụng chống oxy hóa mạnh hơn và có thể bảo vệ da khỏi tác hại của tia UV. Vitamin C còn giúp sản xuất collagen, giúp da khỏe mạnh.

Quả Táo

Táo là nguồn chất xơ tốt cho chế độ ăn uống, hỗ trợ sức khỏe đường ruột, giải độc cơ thể và có thể có tác động tích cực đến da. Vitamin C và chất chống oxy hóa có trong đó có tác dụng chống viêm và bảo vệ da, còn axit trái cây có thể giúp lỗ chân lông thông thoáng.

Rau củ quả giàu vitamin và chất chống oxy hóa

Bên cạnh sử dụng các loại thuốc bôi ngoài da, tiêu thụ các loại rau củ quả giàu vitamin cũng là câu trả lời cho ăn gì để giảm mụn trên mặt. Những loại vitamin tốt cho làn da và hỗ trợ giảm mụn gồm:

Vitamin A: Loại vitamin này hỗ trợ kiểm soát lượng dầu tiết ra, làm thông thoáng lỗ chân lông và ngăn chặn mụn hình thành. Những loại rau củ quả giàu vitamin A gồm cà rốt, dưa hấu, cà chua, súp lơ xanh…

Vitamin C: Vitamin C đóng vai trò quan trọng trong việc tăng cường chất oxy hóa và collagen. Qua đó hỗ trợ giảm viêm và vi khuẩn gây mụn, se khít lỗ chân lông và làm mờ thâm. Những loại rau củ quả giàu vitamin C gồm cam, quýt, dâu tây, kiwi…

Vitamin E: Hoạt động như một chất chống oxy hóa, vitamin E có công dụng làm dịu những nốt mụn sưng, viêm. Từ đó giảm tổn thương do mụn, giúp da mềm mại hơn. Có thể bổ sung vitamin qua việc tiêu thụ bông cải xanh, hạt hướng dương, hạnh nhân, bơ, bí ngô…

Vitamin B: Các loại vitamin nhóm B tham gia tích cực vào quá trình chống lại các gốc tự do, nguyên nhân gây lão hóa. Mỗi loại vitamin B lại đảm nhận vai trò nhất định với làn da, ví dụ như vitamin B2 duy trì lượng collagen, vitamin B3 hỗ trợ giảm thâm mụn, vitamin B12 giúp da tươi sáng và hồng hào… Các loại rau củ quả giàu vitamin B gồm nấm đông cô, chuối, nho…

