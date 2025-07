Điều tra: Phanh phui thế giới ngầm 'cho thuê bụng' giá 350-600 triệu đồng

Hàng loạt đường dây mang thai hộ bị triệt phá Tháng 1-2021, Công an quận Long Biên (cũ, Hà Nội) khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Hoàng Huệ Tâm (27 tuổi, tỉnh Thái Nguyên) về hành vi tổ chức mang thai hộ vì mục đích thương mại và lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tâm sử dụng mạng xã hội tìm kiếm thông tin những người hiếm muộn muốn sinh con, đồng thời tìm các phụ nữ có nhu cầu mang thai hộ để kiếm tiền. Những phụ nữ này chủ yếu là sinh viên 18 - 25 tuổi ở nhiều tỉnh thành. Mỗi vụ "đẻ thuê" có giá 300 - 700 triệu đồng, Tâm hưởng lợi 100 - 200 triệu đồng, người mang thai hộ hưởng 200 - 500 triệu đồng tùy trường hợp. Tháng 9 -2022, Công an quận Long Biên (cũ, Hà Nội) tiếp tục khởi tố bị can đối với Phan Thị Hằng Oanh (35 tuổi, trú tại Long Biên) về hành vi tổ chức mang thai hộ vì mục đích thương mại và Trần Thanh Sơn (37 tuổi, trú tại huyện Mỹ Đức cũ, Hà Nội) về tội làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức. Ngày 12-11-2023, Công an quận Đống Đa (cũ, Hà Nội) khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Thị Bích Thuận (47 tuổi) và Trần Thị Bích Vân (40 tuổi, em gái Thuận) về hành vi tổ chức mang thai hộ vì mục đích thương mại. Hai đối tượng bị cáo buộc móc nối, tổ chức mang thai hộ với giá từ 800 triệu đồng/lần mang thai đơn và 1,5 tỉ đồng/lần mang thai đôi. Tháng 11-2023, Công an Thừa Thiên Huế (cũ) triệt phá đường dây mang thai hộ, buôn bán nội tạng cơ thể người lớn nhất khu vực miền Trung - Tây Nguyên. Lực lượng công an phát hiện trên nhóm Facebook mang thai hộ và tìm người mang thai hộ, hiến trứng tại TP.HCM - Huế - Hà Nội xuất hiện hàng loạt bài viết liên quan hoạt động mang thai hộ, mua bán nội tạng. Mỗi ca mang thai hộ có giá 450 - 600 triệu đồng, hiến trứng khoảng 25 triệu đồng, ghép thận 900 triệu - 1,450 tỉ đồng.