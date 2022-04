Clip: Chạy thục mạng, xô đẩy nhau khi đi làm sổ đỏ, nhiều người ngã lăn quay ở Bình Phước

Your browser does not support the video tag.

Clip hàng trăm người chen lấn làm sổ đỏ (nguồn: Facebook)

Theo đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội, khi cổng một văn phòng đăng ký đất đai vừa mở, hàng trăm người xô đẩy nhau chạy vào xếp hàng chờ làm thủ tục, nhiều người ngã lăn quay ra đất.

Theo Tuổi trẻ, sự việc này xảy ra tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước, có địa chỉ tại đường Trần Huy Liệu, khu phố Trung Lợi, thị trấn Chơn Thành. Một số người dân nói họ tới xếp hàng từ 5 giờ, song có người tới từ 3 giờ để chờ bốc số thứ tự. Lượng người tới quá đông dẫn tới việc xô đẩy nhau.

Anh Q., một người dân địa phương kể trên báo Dân trí: "Tôi đi từ 5h sáng, tưởng sớm nhưng đến nơi thì nhiều người đã đợi trước cổng rồi. Ai cũng muốn được việc nên cố gắng giành lấy chỗ tốt nhất bốc số".

Cũng theo nguồn trên, đại diện Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Chơn Thành nói có sự việc trên. Nguyên nhân là do người đến làm hồ sơ tăng đột biến, trong khi năng lực giải quyết của chi nhánh khoảng 100 hồ sơ/ngày.

Ông Lê Tiến Lâm, Giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Chơn Thành chia sẻ trên tờ Người lao động, thời gian qua ở địa phương "sốt" đất mạnh nên lượng hồ sơ đăng ký ùn ứ, ngoài ra do tâm lý muốn tranh giành để được làm hồ sơ trước của người dân. Đơn vị sẽ tuyển dụng thêm nhân sự và nhận hồ sơ theo địa bàn để tránh trường hợp quá tải như vậy.

Tác giả: PV

Nguồn tin: Pháp luật & Bạn đọc