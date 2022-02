Clip chấn động: Thanh niên mỉm cười xách đầu người thản nhiên đi lại trên phố, danh tính nạn nhân khiến dư luận bàng hoàng

Một đoạn video gây sốc được lan truyền mạnh mẽ trên mạng khiến dư luận chấn động vì những hình ảnh hãi hùng. Theo New York Post, thứ Bảy vừa qua (6/2), Sajjad Heydari (Iran) được thấy miệng cười hãnh diện khi đi lại quanh khu phố Ahvaz, thuộc tỉnh Khuzestan. Khủng khiếp hơn, trên tay hắn ta là một cái đầu người, tay còn lại cầm một lưỡi dao còn nguyên vết máu.

Kinh hoàng cảnh người đàn ông tay cầm đầu người thản nhiên đi trên phố

East2West News đưa tin, nạn nhân bị giết hại dã man chính là Mona - cô vợ mới 17 tuổi của gã trai này. Mona vốn là em họ của Sajjad. Cô bị gia đình ép kết hôn với anh ta khi mới 12 tuổi. Theo thông tin từ Uỷ ban Phụ nữ Iran, Mona thường xuyên bị chồng đánh đập, hành hung dã man. Dù không biết bao nhiều lần muốn ly dị người chồng vũ phu nhưng vì nghĩ thương đứa con trai 3 tuổi, cô đành ở lại và chấp nhận sống khốn khổ trong cảnh bạo lực gia đình.

Theo ông Abbas Hosseini-Pouya, Tổng công tố của Ahvaz, Thủ phủ của tỉnh Khuzestan, trước khi bị giết hại, Mona đã gửi những bức ảnh chụp của mình ở Thổ Nhĩ Kỳ cho chồng, khiến anh ta cảm thấy không vừa lòng và giận dữ. Hắn lôi vợ ra giết hại rồi phân xác man rợ chỉ vì danh dự. Hiện 2 người đàn ông đã bị bắt giữ nhưng chưa rõ tội danh cụ thể mà họ phải đối mặt.

Mona bị ép lấy chồng năm 12 tuổi, chịu đựng đòn roi dã man của hắn suốt 5 năm và rồi bị giết hại dã man bởi chính người cô gọi là chồng

Ủy ban Phụ nữ Iran cho biết: "Không một tuần nào trôi qua mà không có các vụ án giết hại danh dự xuất hiện trên các tiêu đề báo chí. Việc chế độ giáo sĩ khiến không thể hình sự hóa những án mạng như thế này đã dẫn đến sự gia tăng đáng sợ số vụ giết người vì danh dự. Trong một báo cáo năm 2019, Nhật báo Sharq của nhà nước viết rằng trung bình hàng năm có từ 375 đến 450 vụ giết người vì danh dự ở Iran."

Sự gia tăng thảm khốc về những vụ án mạng danh dự ở Iran bắt nguồn từ thói trăng hoa và gia trưởng được thể chế hóa trong luật pháp và xã hội. "Dù cho đó là cha, anh hoặc chồng cầm dao, liềm hay súng trường bắn, những vụ giết người như thế này đều bắt nguồn từ quan điểm thời trung cổ về chế độ cai trị. Luật chính thức này quy định rằng phụ nữ là công dân cấp hai do nam giới làm chủ."

