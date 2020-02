Your browser does not support the video tag.

Clip: Cảnh sát hình sự mật phục bắt cướp như phim hành động Clip ghi lại cảnh 2 chiến sĩ Công an áp sát, lôi tên cướp cùng 1 đối tượng đi cùng từ ô tô ra khống chế, khi chúng ghé vào đổ xăng. Theo thông tin trên Công an TP.Hồ Chí Minh, lúc 9h30 phút ngày 24/2, chị N.T.H.P. (ở TP.Nha Trang) cùng người thân đi du lịch, chụp ảnh tại một điểm trên đoạn tuyến quốc lộ 27 (nối Đà Lạt - Nha Trang, địa phận thuộc huyện Lạc Dương), bất ngờ bị 1 thanh niên cầm dao kề cổ, giật sợi dây chuyền và giỏ xách (bên trong có ĐTDĐ, tiền và giấy tờ), sau đó hắn chạy lên chiếc xe ô tô màu cam rồi lái bỏ chạy. Nhận tin báo của nạn nhân, công an xã Đạ Nhim đã nhanh chóng báo cáo lên cấp trên để phối hợp điều tra và truy bắt đối tượng. Chiếc xe ô tô màu cam sau đó nhanh chóng được xác định có BKS 49A-299 là xe cho thuê dịch vụ.... Chủ xe cho biết, anh cho đối tượng tên Trần Vương Phong thuê. Trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự Công an Lâm Đồng, Công an huyện Lạc Dương, Công an xã Đạ Nhim (huyện Lạc Dương), Phòng Cảnh sát giao thông Công an Lâm Đồng phối hợp phong toả các ngả đường, truy xét nóng chủ động truy bắt đối tượng. Biết bị truy đuổi, tên cướp cùng một đối tượng khác trên xe chạy lòng vòng quanh TP. Đà Lạt, sau đó tìm chỗ đổ xăng. Khi chúng vừa xuất hiện tại cây xăng trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, mũi trinh sát do Thượng uý Nguyễn Như Trung và Đại uý Nguyễn Xuân Thoại - Phó Đội trưởng Đội tuần tra giao thông (thuộc Phòng CSGT Công an Lâm Đồng) đã kịp thời xuất hiện, áp sát. Theo clip được trích xuất từ camera của cây xăng, hai chiến sĩ lao đến, giật cửa xe, mỗi người lôi một tên ra, khống chế và bắt giữ chúng. Cùng lúc, các lực lượng truy bắt đến hỗ trợ đồng đội, đưa 2 đối tượng và tang vật vụ án về trụ sở Công an huyện Lạc Dương để điều tra, xử lý theo quy định pháp luật. Đối tượng cướp tài sản được xác định là Trần Vương Phong (SN 1995, quê huyện Giao Thuỷ, tỉnh Nam Định; tạm trú huyện Lạc Dương, Lâm Đồng). Đối tượng còn lại đi cùng đang được công an làm rõ. Tại Cơ quan điều tra, Phong khai nhận, sáng cùng ngày, hắn đến TP.Đà Lạt thuê xe ô tô để đi chơi, sau đó nảy sinh ý đồ cướp giật tài sản. Trần Vương Phong là kẻ trực tiếp kề dao khống chế bị hại, cướp giật tài sản. Đối tượng còn lại có tham gia vào vụ án, hành vi, vai trò đến đâu, Công an huyện Lạc Dương đang phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự Công an Lâm Đồng đấu tranh, làm rõ. Tác giả: TH