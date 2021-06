Clip: Cả nhà giám đốc công ty điện kéo sang hành hung 1 phụ nữ

Chiều 3-6, ông Lê Đình Phương, Chủ tịch UBND phường Hải Ninh, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa, xác nhận có sự việc ông Hoàng Văn Dũng, Giám đốc Công ty TNHH dịch vụ tiêu thụ điện năng Thanh Hải (đóng tại phường Hải Ninh), cùng 3 người con kéo sang nhà hàng xóm hành hung một người phụ nữ, đập phá tài sản.

Your browser does not support the video tag.

Clip ghi lại sự việc cả nhà giám đốc công ty điện hành hung người phụ nữ

Theo phản ánh của chị H.T.V. (ngụ phố Hồng Kỳ, phường Hải Ninh), khoảng 16 giờ 20 phút ngày 1-6, khi chị đang ngồi bán hàng trong nhà thì bất ngờ bị Hoàng Thị D., Hoàng Thị Th., Hoàng Văn D. kéo sang chửi bới, có lời lẽ xúc phạm chị. Ông Hoàng Văn Dũng, Giám đốc Công ty TNHH dịch vụ tiêu thụ điện năng Thanh Hải (bố của 3 người trên) cũng kéo sang nhà chị V. chửi bới.

Lúc này, chị V. có lời qua tiếng lại với những người trên thì bất ngờ bị Hoàng Văn D. tát vào mặt, ông Dũng cùng chị D., chị Th. cũng xông vào hành hung chị V. "Mặc dù lúc đó có nhiều người can ngăn, thế nhưng gia đình ông Dũng vẫn rất hung hăng, chị D. còn chạy về nhà cầm một con dao xông vào đòi chém tôi, rất may lúc này nhiều người lao vào can ngăn"- chị V. thuật lại.

Cũng theo chị V., dù có nhiều người can ngăn nhưng 2 con gái ông Dũng là Hoàng Thị D. và Hoàng Thị Th. vẫn rất hung hãn, tiếp tục xông vào nhà chị V. dùng chân đạp vỡ cửa kính của gia đình, có những lời lẽ thách thức.

Nguyên nhân dẫn tới sự việc theo chị V. có thể do chị lên mạng xã hội Facebook chia sẻ thông tin về cảnh mất điện thường xuyên trên địa bàn. "Tôi đã báo cáo sự việc tới Công an phường Hải Ninh và mong muốn công an sớm làm sáng tỏa sự việc, bảo vệ an toàn cho gia đình tôi"- chị V. nói.

Hình ảnh cả nhà ông Hoàng Văn Dũng kéo sang hành hung người phụ nữ hàng xóm (ông Dũng mặc áo trắng), Hoàng Thị D. tay cầm dao (khoang đỏ)

Tất cả quá trình gia đình ông Hoàng Văn Dũng kéo sang nhà hàng xóm đánh người, đập phá tài sản đều được camera an ninh ghi lại. Đáng chú ý, trong lúc dùng chân đập phá cửa kính, chị Hoàng Thị D. lại bị một tấm kính cắt vào chân gây chảy nhiều máu.

Ông Lê Đình Phương, Chủ tịch UBND phường Hải Ninh, cho biết sự việc gia đình ông Dũng kéo sang nhà hàng xóm chửi bới, có hành động với chị V. là đúng sự thật. Tuy nhiên, nguyên nhân thế nào hiện ông vẫn chưa rõ.

"Ngay khi nhận được thông tin, tôi đã trực tiếp báo cho Công an phường Hải Ninh tới giải quyết và vụ việc đã được công an phường chuyển cho Công an thị xã Nghi Sơn vào cuộc xử lý. Hiện vụ việc đang được làm rõ" - ông Phương nói.

Tác giả: Tuấn Minh

Nguồn tin: Báo Người lao động