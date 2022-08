Clip: Bị xe tải tông kinh hoàng, tài xế xe buýt văng khỏi xe

Your browser does not support the video tag.

Vụ tai nạn xảy ra tại Thành phố Tô Châu, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc.

Trong clip, một chiếc xe buýt đang quay đầu trên đường thì bất ngờ bị một chiếc xe tải đâm trúng vào hông xe. Cú tông mạnh khiến tài xế xe buýt văng khỏi ghế lái, lao qua cửa sổ rồi rơi xuống đường.



Những hành khách có mặt trên xe cũng bị hất văng khỏi chỗ ngồi rồi rơi xuống sàn trong vụ va chạm. Toàn bộ diễn biến sự việc đã được camera giám sát ghi lại.

Theo báo cáo, hai trong số 8 người trên xe buýt bị gãy xương và tài xế bị thương nhẹ. Không ai bị nguy hiểm tới tính mạng.

Sau khi đăng tải, đoạn clip ghi lại sự việc đã ngay lập tức nhận về nhiều sự quan tâm, chú ý. Người xem đều không khỏi thót tim khi chứng kiến cảnh tượng này.

