Clip: Bị nhắc nhở, cô gái vung chân đạp vào mặt tài xế và cái kết

Sự việc xảy ra ở thị trấn Chu Khẩu, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc và đã được camera giám sát ghi lại.

Trong clip, một người phụ nữ tên Chen đã tấn công tài xế khi được người này khuyên nên bắt xe đúng bến. Sau khi la hét, ném chai nước và đánh tài xế, nữ hành khách còn hung hăng nắm lấy vô lăng và buộc tài xế phải phanh gấp.

Chưa dừng lại ở đó, cô ta còn đứng lên mép ghế và dùng chân đạp vào mặt tài xế. Điều đáng nói là dù bị tấn công, tài xế vẫn không phản ứng lại mà chỉ lấy tay che mặt và gọi điện báo cảnh sát. Được biết, người phụ nữ sau đó đã bị bắt giữ còn tài xế được đưa tới bệnh viện.

Sau khi đoạn clip xuất hiện trên mạng xã hội, hầu hết cư dân mạng đều tỏ ra phẫn nộ trước hành động của người phụ nữ.

